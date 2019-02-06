Павел Мамаев – о суде: "На все воля Божья"

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев в интервью "Известиям" высказал свое мнение о судебном слушании и возможном футбольном матче в СИЗО.
Он, а также нападающий "Зенита" Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и детский тренер Александр Протасовицкий обвиняются в нападении на чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина, а также водителя ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталия Соловчука.
– На все воля Божья, – ответил Мамаев на вопрос об ожиданиях от судебного слушания. – Новостей по поводу матча в СИЗО нет.
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https://iz.ru/842395/boris-klin-sevastian-terletckii/na-vse-volia-bozhia
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