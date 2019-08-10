Павел Мамаев хранит в колонии 50 сигарет

Сотрудники колонии номер 4 в Алексеевке (Белгородская область) продемонстрировали журналистам условия содержания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

В частности - камеры, в которых живут заключенные, столовую, библиотеку, учебные классы, камеру для хранения личных вещей. В карточке Мамаева указано, что, помимо одежды и предметов гигиены, он хранит 5 книг и 50 сигарет.

Футболисты были этапированы в колонию в начале июля. Сегодня они приняли участие в товарищеском матче в составе команды заключенных против клуба Олимп-ПФЛ "Салют". Команда заключенных победила 4:2, Мамаев сделал хет-трик. (Илья Андреев)