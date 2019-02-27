Павел Колобков: "Преждевременно говорить, будет ли введена система Fan ID"

Министра спорта РФ Павел Колобков прокомментировал появившуюся информацию о введении Fan ID с 1 июля 2019 года на матчах чемпионата России и Олимп-Кубка России.

– Действительно, Минспорту России дано поручение рассмотреть совместно с рядом ведомств и заинтересованных организаций вопрос о применении паспорта болельщика на футбольных матчах в России. В настоящее время этот вопрос находится в работе.

О том, будет ли эта система применена, в каком виде, а если будет, то когда, – говорить преждевременно. (Пресс-служба Министерства спорта РФ)​

Правительство РФ профинансирует введение системы Fan ID на матчах РПЛ // Fan ID планируется ввести в РПЛ с 1 июля