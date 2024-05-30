Барбоза: «Интерес к Семаку в Европе был бы вполне естественным явлением»

Португальский агент Паулу Барбоза считает, что интерес к главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку в Европе был бы естественным явлением.

«В принципе, интерес к Семаку был бы вполне естественным явлением. У него высокий уровень. Работа, которую Семак провел в «Зените», безусловно, является хорошей. Команда показала хороший результат. Конечно, можем спорить о том, что «Зенит» имеет большой ресурс. Однако мы видим команды с аналогичными возможностями в Европе, которые не всегда показывают хороший результат.

Для Семака не продолжать карьеру в «Зените» будет сложно. Недавно он продлил контракт до 2030-го года. Это очень важный момент. Думаю, это личное решение тренера. Любому игроку или тренеру «Зенита» трудно уезжать из команды по той простой причине, что не все клубы в Европе смогут предоставить такие же возможности, как питерский клуб, и в финансовой сфере, и в спортивной», — цитирует «Спорт День за Днем» Барбозу.