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Сегодня, 03:33

Барбоза: «Интерес к Семаку в Европе был бы вполне естественным явлением»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Португальский агент Паулу Барбоза считает, что интерес к главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку в Европе был бы естественным явлением.

«В принципе, интерес к Семаку был бы вполне естественным явлением. У него высокий уровень. Работа, которую Семак провел в «Зените», безусловно, является хорошей. Команда показала хороший результат. Конечно, можем спорить о том, что «Зенит» имеет большой ресурс. Однако мы видим команды с аналогичными возможностями в Европе, которые не всегда показывают хороший результат.

Для Семака не продолжать карьеру в «Зените» будет сложно. Недавно он продлил контракт до 2030-го года. Это очень важный момент. Думаю, это личное решение тренера. Любому игроку или тренеру «Зенита» трудно уезжать из команды по той простой причине, что не все клубы в Европе смогут предоставить такие же возможности, как питерский клуб, и в финансовой сфере, и в спортивной», — цитирует «Спорт День за Днем» Барбозу.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/agent-barboza-interes-k-semaku-v-evrope-byl-by-estestvennym-yavleniem-
Сергей Семак
Футбол
ФК Зенит
Паулу Барбоза
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Три клуба РПЛ заинтересованы в подписании Артема Дзюбы
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
Результаты / календарь
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
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