Барбоза: «В ЦСКА есть интересный молодой вратарь — Владислав Тороп»
Агент Паулу Барбоза оценил потенциал голкипера ЦСКА Владислава Торопа.
«В ЦСКА есть интересный молодой вратарь — Владислав Тороп. Он очень перспективный, вот он может заинтересовать европейские клубы сейчас. Только ему обязательно нужна игровая практика, чтобы не растерять свой потенциал», — цитирует «ВсеПроСпорт» Барбозу.
21-летний Тороп был признан лучшим игроком ЦСКА в ноябре — декабре.
Источник: «ВсеПроСпорт»
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|37-12
|39
|
3
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|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
|
4
|Динамо
|18
|10
|5
|3
|37-20
|35
|
5
|Локомотив
|18
|11
|2
|5
|33-26
|35
|
6
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|18
|9
|4
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|
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|4
|4
|10
|15-34
|16
|
13
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|3
|7
|8
|22-35
|16
|
14
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|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
|
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|1
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|12
|16-33
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|28.02
|19:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|2.03
|16:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|2.03
|19:30
|
Ростов – Динамо
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
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Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3
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