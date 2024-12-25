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Барбоза: «В ЦСКА есть интересный молодой вратарь — Владислав Тороп»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Агент Паулу Барбоза оценил потенциал голкипера ЦСКА Владислава Торопа.

«В ЦСКА есть интересный молодой вратарь — Владислав Тороп. Он очень перспективный, вот он может заинтересовать европейские клубы сейчас. Только ему обязательно нужна игровая практика, чтобы не растерять свой потенциал», — цитирует «ВсеПроСпорт» Барбозу.

21-летний Тороп был признан лучшим игроком ЦСКА в ноябре — декабре.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Владислав Тороп
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Паулу Барбоза
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
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