Барбоза: «В ЦСКА есть интересный молодой вратарь — Владислав Тороп»

Агент Паулу Барбоза оценил потенциал голкипера ЦСКА Владислава Торопа.

«В ЦСКА есть интересный молодой вратарь — Владислав Тороп. Он очень перспективный, вот он может заинтересовать европейские клубы сейчас. Только ему обязательно нужна игровая практика, чтобы не растерять свой потенциал», — цитирует «ВсеПроСпорт» Барбозу.

21-летний Тороп был признан лучшим игроком ЦСКА в ноябре — декабре.