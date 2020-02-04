? Александру Долгову хватило 12 минут после выхода на замену, чтобы открыть счёт своим голам на Кубке Париматч Премьер.



? #ПартизанРостов на #КубокПариматчПремьер

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? Приложение «МАТЧ!» pic.twitter.com/bSG23Pwfbo