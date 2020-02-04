РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

«Партизан» — «Ростов»: все голы матча

20:23
Теги:

«Ростов» одержал победу над «Партизаном» (3:1) в матче второго тура Кубка Париматч Премьер. Встреча прошла в Дохе (Катар).

32-я минута: гол Павла Мамаева

57-я минута: гол Александра Долгова

73-я минута: гол Элдора Шомуродова

87-я минута: гол Умара Садика

Партизан — Ростов

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир