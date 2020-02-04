«Партизан» — «Ростов»: все голы матча
«Ростов» одержал победу над «Партизаном» (3:1) в матче второго тура Кубка Париматч Премьер. Встреча прошла в Дохе (Катар).
32-я минута: гол Павла Мамаева
? Павел Мамаев подкараулил ошибку Стойковича и спокойно отправил мяч в ближний угол ворот «Партизана».— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) February 4, 2020
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57-я минута: гол Александра Долгова
? Александру Долгову хватило 12 минут после выхода на замену, чтобы открыть счёт своим голам на Кубке Париматч Премьер.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) February 4, 2020
? #ПартизанРостов на #КубокПариматчПремьер
? https://t.co/ZaXbzKMnTw
? Приложение «МАТЧ!» pic.twitter.com/bSG23Pwfbo
73-я минута: гол Элдора Шомуродова
? Элдор Шомуродов воспользовался навесом Арсения Логашова и отправил третий мяч в ворота сербской команды.#КубокПариматчПремьер #ПартизанРостов— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) February 4, 2020
? https://t.co/ZaXbzKMnTw pic.twitter.com/om8fFS2zIW
87-я минута: гол Умара Садика
? Умар Садик уверенно реализовал 11-метровый удар в концовке встречи.#МАТЧПРЕМЬЕР #ПартизанРостов pic.twitter.com/VUc77f0Yds— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) February 4, 2020