00:20 14 августа | Футбол — РФПЛ

Панов поздравил "Тосно" с победой над "Локомотивом"

1

Бывший нападающий "Зенита" и сборной России Александр Панов на своей странице в "Твиттере" поздравил "Тосно" с победной над "Локомотивом" (2:0) в матче 6-го тура чемпионата России.

Ранее стало известно, что экс-форвард поддерживает "Спартак" и купил абонемент на игры красно-белых. Напомним, что "Тосно" - клуб из Ленинградской области. Панов же является уроженцем Колпино.

Трансляция матча "Зенит" - "Ахмат"

1
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 6-й тур. ЦСКА - "Спартак" и другие матчи
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

EnsiferumSP

Ай да Тосно, ёлки зелёные... Победить "проводниц" прямо в их паровозном депо.

09:48 14 августа