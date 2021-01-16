Паблу объяснил, почему перешел в «Локомотив»

Новичок «Локомотива» Паблу назвал переход в российский клуб новым вызовом в карьере. Ранее 29-летний бразилец выступал за «Бордо».

— Я рад присоединиться к «Локомотиву», — цитирует пресс-служба клуба Паблу. — Для меня это новый вызов в карьере. Я буду отдавать всего себя, чтобы клуб выполнил свои задачи и вернулся на те места, которые заслуживает. Болельщики могут быть уверены в этом. Хочу как можно скорее познакомиться с командой и начать тренировки. Впереди много работы!