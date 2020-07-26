Оздоев попрощался с Ивановичем
14:20
Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев попрощался с капитаном команды Браниславом Ивановичем. Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые не будут продлевать контракт с 36-летним сербом.
«Ива, для меня было честью играть с таким великом футболистом . Удачи тебе и твоей семье . Буду скучать, капитан», — написал Оздоев в Twitter.
Ива для меня было честью играть с таким великом футболистом . Удачи тебе и твоей семье . Буду скучать капитан ??.— ???? Ozdoev (@E27A) July 26, 2020
Официально об уходе Ивановича еще не объявлялось.
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