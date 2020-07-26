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Оздоев попрощался с Ивановичем

14:20
Магомед Оздоев и Бранислав Иванович. Фото ФК «Зенит»
Магомед Оздоев и Бранислав Иванович. Фото ФК «Зенит»
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Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев попрощался с капитаном команды Браниславом Ивановичем. Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые не будут продлевать контракт с 36-летним сербом.

«Ива, для меня было честью играть с таким великом футболистом . Удачи тебе и твоей семье . Буду скучать, капитан», — написал Оздоев в Twitter.

Официально об уходе Ивановича еще не объявлялось.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/E27A/status/1287337691923861510

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