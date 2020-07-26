Оздоев попрощался с Ивановичем

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев попрощался с капитаном команды Браниславом Ивановичем. Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые не будут продлевать контракт с 36-летним сербом.

«Ива, для меня было честью играть с таким великом футболистом . Удачи тебе и твоей семье . Буду скучать, капитан», — написал Оздоев в Twitter.

Ива для меня было честью играть с таким великом футболистом . Удачи тебе и твоей семье . Буду скучать капитан ??. — ???? Ozdoev (@E27A) July 26, 2020

Официально об уходе Ивановича еще не объявлялось.