Озбилиз заявил, что не планирует возвращаться в «Спартак»

Бывший полузащитник «Спартака» Арас Озбилиз в разговоре с «СЭ» высказался насчет продолжения своей игровой карьеры.

«Возможное возвращение в «Спартак»? Нет. С этим тяжело, конечно. Хочу остаться в Армении. Скоро вы узнаете, где я буду играть. Здесь семья. Хочу помогать футболу. Он должен стать лучше. Думаю, я могу много чем помочь», — сказал Озбилиз «СЭ».

1 января 2023 года у полузащитника истек контракт с «Пюником». Таким образом, Арас Озбилиз стал свободным агентом.

Озбилиз играл за «Кубань» с 2012 по 2013 год. В 2013 году он подписал пятилетний контракт со «Спартаком», однако покинул его в 2016-м. Всего за команду он сыграл 40 матчей, забил 5 голов и отдал 5 результативных передач.