Ойеволе, Бреев и Чиркин ушли из "Оренбурга", Андреев завершил карьеру

"Оренбург" объявил об уходе из клуба группы футболистов. Команда начала подготовку к новому сезону на сборах в Австрии. В ней отсутствуют завершивший карьеру Дмитрий Андреев, а также Евгений Фролов и Андрей Козлов. Кроме того, Денис Попович в ближайшие дни вернется из расположения сборной Словении.

В связи с истечением сроков контрактов "Оренбург" покинули Адессойе Ойеволе, Сергей Бреев и Григорий Чиркин. Ойеволе продолжит карьеру в "Тамбове", Чиркин - в курском "Авангарде".