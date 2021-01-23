Овчинников сожалеет, что Чалов не уехал в АПЛ

Бывший тренер ЦСКА Сергей Овчинников заявил, что нападающему армейцев Федору Чалову нужно было настаивать на трансфере в АПЛ, когда был шанс.

«Не готов оспаривать слова Станислава Саламыча. Может, он говорит вообще не то, что имеет в виду.



У Чалова есть внутренний стержень. Он идет своей дорогой. Я не знаю, куда она его приведет. Но он делает свою работу профессионально.



Если бы он забивал каждый сезон по 15 мячей, то мы бы говорили о его трансфере в топ-клуб. Не знаю причины, почему его не продали в свое время. Наверное, анализируя сейчас, было бы лучше, чтобы его продали. Сегодня я могу констатировать тот факт, что лучше бы он уехал тогда», — сказал в эфире программы «Инсайдеры» на «Матч Премьер» Овчинников.

Летом 2019 года Чалов был близок к переходу из ЦСКА в лондонский «Кристал Пэлас».