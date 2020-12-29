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Овчинников опубликовал прощальный пост после ухода из ЦСКА

16:10
Сергей Овчинников. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сергей Овчинников. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший тренер ЦСКА Сергей Овчинников, который во вторник покинул команду по истечении контракта, обратился к болельщикам московского клуба в своем Instagram.

50-летний Овчинников работал в ЦСКА с 2014 года. Экс-вратарь занимал должность старшего тренера.

«Благодарен руководству клуба, огромное спасибо ребятам — в ЦСКА потрясающие игроки, с которыми было приятно работать все эти годы. Они большие молодцы, верю, что у этой команды большое будущее, и буду переживать за них. Игорь — феноменальный вратарь и замечательный человек, любой тренер гордился бы работой с ним! Отдельно хочу поблагодарить Леонида Викторовича, который в свое время позвал меня в ЦСКА, многое почерпнул у него в профессиональном плане. 7 лет красно-синей жизни были замечательными, пришло время двигаться дальше! Но сначала чуть отдохнуть», — написал Овчинников.

ЦСКА с 37 очками после 19 туров занимает второе место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.

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