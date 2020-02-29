Овчинников будет исполнять обязанности главного тренера ЦСКА на матче с «Уралом»

Во время матча чемпионата России ЦСКА — «Урал» временно исполняющим обязанности главного тренера хозяев будет Сергей Овчинников, сообщает официальный сайт клуба.

Временно исполняющим обязанности главного тренера в игре #ЦСКАурал будет Сергей Овчинников pic.twitter.com/teGewxHcwS — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) February 29, 2020

Главный тренер московских армейцев Виктор Гончаренко отбывает дисквалификацию. Матч ЦСКА — «Урал» начнется в 14.00 по московскому времени.