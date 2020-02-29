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Овчинников будет исполнять обязанности главного тренера ЦСКА на матче с «Уралом»

12:07
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Во время матча чемпионата России ЦСКА — «Урал» временно исполняющим обязанности главного тренера хозяев будет Сергей Овчинников, сообщает официальный сайт клуба.

Главный тренер московских армейцев Виктор Гончаренко отбывает дисквалификацию. Матч ЦСКА — «Урал» начнется в 14.00 по московскому времени.

ЦСКА — Урал

Дополнительная информация:

https://twitter.com/pfc_cska/status/1233679490909384704

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