Овчинников будет исполнять обязанности главного тренера ЦСКА на матче с «Уралом»
12:07
Во время матча чемпионата России ЦСКА — «Урал» временно исполняющим обязанности главного тренера хозяев будет Сергей Овчинников, сообщает официальный сайт клуба.
Временно исполняющим обязанности главного тренера в игре #ЦСКАурал будет Сергей Овчинников pic.twitter.com/teGewxHcwS— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) February 29, 2020
Главный тренер московских армейцев Виктор Гончаренко отбывает дисквалификацию. Матч ЦСКА — «Урал» начнется в 14.00 по московскому времени.
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