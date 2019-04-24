"Открытие Арена" заинтересована в проведении финала Лиги Европы

Стадион "Спартака" "Открытие-Арена" заинтересован в проведении финала Лиги Европы в будущем. Об этом сообщил коммерческий директор клуба Александр Атаманенко.

По его словам, "Спартак" держит планку посещаемости домашних матчей на средней отметке от 30 до 33 тысяч. Стадион был построен в 2014 году и вмещает 45 360 человек.

– Нам интересно проведение финалов еврокубков, но если говорить про Лигу чемпионов, то мы не подходим по вместимости, – цитирует ТАСС Атаманенко. – Можем претендовать только на финал Лиги Европы. Это интересно, хотя за право провести финал такого соревнования очень большая конкуренция.

В 2016 году наши показатели были на уровне 27 тыс. человек. В чемпионский год удалось этот показатель поднять до 33 тыс. В среднем, мы держимся на этом уровне.