Отец Влашича: «В этом сезоне Никола постарается выиграть трофей с ЦСКА»

Йошко Влашич, отец полузащитника ЦСКА Николы Влашича, поделился мнением о будущем своего сына.

— Я очень горжусь успехами Николы, — приводит слова Йошко Влашича RTL. — И как отец, и как тренер. Он стал демонстрировать более высокий уровень игры. В свои 23 года Никола уже играет важную роль в сборной. Тренер ему доверяет, и это здорово.

Важно, что в ЦСКА он прогрессирует. Российский чемпионат конкурентоспособен, в нем собраны очень хорошие команды. У сына есть все необходимое в Москве.

Ясно, что ситуация с контрактом сложная. В его контракте есть пункт о сумме отступных, которая не так уж и мала — 35 млн евро. Конечно же, если появится клуб, который будет готов заплатить эту сумму, Николу нужно будет убедить предложением и тем, какую роль он будет играть в новой команде.

Конечно, есть клубы, которые им интересуются, но пока он остается в ЦСКА. В этом сезоне он постарается выиграть трофей с командой.