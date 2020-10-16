Отец Влашича: «В этом сезоне Никола постарается выиграть трофей с ЦСКА»
Йошко Влашич, отец полузащитника ЦСКА Николы Влашича, поделился мнением о будущем своего сына.
— Я очень горжусь успехами Николы, — приводит слова Йошко Влашича RTL. — И как отец, и как тренер. Он стал демонстрировать более высокий уровень игры. В свои 23 года Никола уже играет важную роль в сборной. Тренер ему доверяет, и это здорово.
Важно, что в ЦСКА он прогрессирует. Российский чемпионат конкурентоспособен, в нем собраны очень хорошие команды. У сына есть все необходимое в Москве.
Ясно, что ситуация с контрактом сложная. В его контракте есть пункт о сумме отступных, которая не так уж и мала — 35 млн евро. Конечно же, если появится клуб, который будет готов заплатить эту сумму, Николу нужно будет убедить предложением и тем, какую роль он будет играть в новой команде.
Конечно, есть клубы, которые им интересуются, но пока он остается в ЦСКА. В этом сезоне он постарается выиграть трофей с командой.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.