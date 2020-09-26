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Отец полузащитника «Монпелье» подтвердил переговоры с «Ахматом»

13:09
Амир Адуев (в центре). Фото ФК "Монпелье"
Амир Адуев (в центре). Фото ФК "Монпелье"
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Полузащитник французского «Монпелье» Амир Адуев ведет переговоры с «Ахматом», но трансфер еще не завершен. Об этом «СЭ» рассказал отец 21-летнего футболиста Адам Адуев.

— Интерес «Ахмата»? Помимо других команд есть конкретное предложение от грозненского клуба. Это правда. Ведутся переговоры. А точнее будет только тогда, когда подпишем контракт с клубом. Есть много ситуаций, когда в последний момент все обрывается, поэтому лучше все подтвердить документально, — сказал Адам Адуев. (Севастиан Терлецкий)

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