Отец полузащитника «Монпелье» подтвердил переговоры с «Ахматом»

Полузащитник французского «Монпелье» Амир Адуев ведет переговоры с «Ахматом», но трансфер еще не завершен. Об этом «СЭ» рассказал отец 21-летнего футболиста Адам Адуев.

— Интерес «Ахмата»? Помимо других команд есть конкретное предложение от грозненского клуба. Это правда. Ведутся переговоры. А точнее будет только тогда, когда подпишем контракт с клубом. Есть много ситуаций, когда в последний момент все обрывается, поэтому лучше все подтвердить документально, — сказал Адам Адуев. (Севастиан Терлецкий)