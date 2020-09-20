Отец Черышева рассказал о переговорах сына с «Краснодаром»
Отец нападающего «Валенсии» Дениса Черышева, Дмитрий Черышев рассказал, что его сын вел переговоры с «Краснодаром», однако решил остаться в Испании.
— С «Краснодаром» действительно был разговор, но дали паузу, Денис сказал, что в первую очередь он дождется разговора с главным тренером, — приводит «Матч ТВ» слова Черышева. — Пообщавшись с ним, Денис решил остаться в «Валенсии».
Дела идут хорошо. С приходом нового тренера обстановка в команде очень сильно изменилась в лучшую сторону. Ребята и тренер доверяют друг другу. Денис со всеми общается. В прошлом матче они обыграли «Леванте» 4:2. Выйдя на замену, и Денис, и Вальехо практически сделали результат. Обстановка очень хорошая. Думаю, потихоньку будет набирать обороты.
Дополнительная информация:
https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1241848_Dmitrij_Cheryshev_U_nas_byli_kontakty_s_Krasnodarom_no_Denis_reshil_ostatsa_v_Valensii_posle_razgovora_s_novym_trenerom