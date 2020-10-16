Бывший нападающий «Спартака» Эммануэл Эменике рассказал «СЭ» о своем друге Викторе Мозесе, накануне ставшим игроком красно-белых.

— Уверен, что Мозес — это хороший выбор для «Спартака», — начал Эменике. — Я знаю его очень хорошо: мы вместе играли в «Вест Хэме» и в сборной Нигерии. Это большой игрок и хороший парень. Первое слово, которое приходит в голову при упоминании Виктора — «профессионал». Он очень трудолюбивый, с точки зрения отношения к делу с него можно брать пример. Он отдает всего себя футболу.

— Одобряете выбор своего друга?

— Конечно. «Спартак» — большой клуб, это очень хороший вариант для Виктора. Я провел в клубе два года, и я был счастлив там.

— Какой совет дали бы Виктору?

— Нужно много работать. Кто-то может подумать, что в России после Италии или Англии будет легко. Но это не так. Играть в российской лиге очень сложно, в этом я убедился на собственном опыте. До сих пор благодарен Валерию Карпину за то, что он поверил в меня и дал возможность проявить себя в «Спартаке». Возвращаясь к Виктору, я могу сказать, что переход в «Спартак» — это серьезный вызов для него. Неправильно говорить, что его карьера идет на спад. Нет, он в порядке, и он мотивирован. Так что от этого перехода должны выиграть и «Спартак», и Мозес.

— Как давно вы знакомы?

— Впервые вместе мы сыграли на Кубке Африки в 2013 году, наша команда выиграла тот турнир. Позже мы пересеклись в «Вест Хэме», это было через пару лет. Говорят, до моего прихода в «Вест Хэм» он не сказал ни слова в раздевалке. Но потом приехал я и Алекс Сонг, и Виктор раскрылся. Он вообще скромный парень, не очень любит быть в центре внимания. Его особенность в том, что он не подпустит к себе человека, пока хорошо не узнает его. (Олег Кошелев)