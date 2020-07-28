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Тренер «Чертаново» Осинькин возглавил «Крылья Советов»

09:22
Игорь Осинькин. Фото ФК «Чертаново»
Игорь Осинькин. Фото ФК «Чертаново»
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«Крылья Советов» объявили о назначении на пост главного тренера команды Игоря Осинькина.

В сообщении на официальном сайте самарцев говорится, что 55-летнего специалиста представят команде сегодня, после чего он приступит к работе. В тренерский штаб Осинькина войдут Сергей Корниленко, Владимир Кухлевский и Виктор Гаус.

С 2016 года Осинькин возглавлял «Чертаново», в сезоне-2019/20 команда под его руководством заняла 3-е место в ФНЛ. Специалист сменил Андрея Талалаева, под руководством которого «Крылья Советов» доигрывали сезон-2019/20. По итогам чемпионата России самарцы заняли 15-е место в Тинькофф РПЛ.

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