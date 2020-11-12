Орлов увидел «краснодарский след» в скандале с видео Дзюбы

Спортивный комментатор Геннадий Орлов считает, что к появлению интимного видео с участием форварда «Зенита» Артема Дзюбы могут быть причастны болельщики «Краснодара».

«Почему Дзюбу не взяли в сборную? Я считаю, что это продукт комсомольских и партийных собраний, — сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы в Петербурге». — Он остался в головах наших людей. Они всегда думают не о профессионализме, а о каких-то потусторонних вещах. Это все наносное. Дзюба — профессионал, он должен играть в футбол. Я не знаю, как там контрольный матч с Молдавией, но в следующей игре Дзюбы может не хватить. И тогда пускай люди сами расценят поступок и поведение тренера сборной страны.

Во главе должен стоять профессионализм. Если человек нарушил закон — он должен нести ответственность. Закон-то не нарушен! Вот и все. Еще опускаться нам, мужикам, до этих видеороликов. Да мало ли кто какой ролик сбросил! Другой вопрос, почему он попал в сеть накануне матча с «Краснодаром». Значит, это краснодарский след. Не клуба, а болельщиков. Это болельщики делают, чтобы кому-то чем-то навредить. Чего нам на это обращать внимание? Давайте лучше говорить о мастерстве».

Ранее в сети появилось видео интимного содержания с футболистом. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что нападающий выведен из состава на ноябрьские матчи. Перед этим Дзюба сыграл в матче 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (3:1) и забил один из мячей.