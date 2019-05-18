Орлов рассказал, за сколько "Зенит" может купить Фернандеса у ЦСКА

Спортивный комментатор Геннадий Орлов рассказал о том, что "Зенит" хочет приобрести защитника ЦСКА Мариу Фернандеса. По его словам, трансфер обойдется питерцам примерно в 25 миллионов евро.

- Да, действительно, "Зенит" хочет его купить, – сказал Орлов в эфире "Эхо Москвы в Петербурге". - Вопрос в том, смогут ли сторговаться или нет. Потому что это будут большие деньги. Думаю, около 25 миллионов евро. Какой смысл ЦСКА его отдавать за меньшие деньги?

Он очень нужен "Зениту". Это основополагающий игрок в защите, в сборной страны, у него российский паспорт.

Каковы перспективы Анюкова? Наверное, его оставят еще на год. В этом году он великолепно себя проявил. Он помог команде, всегда находится в хорошей форме. Поэтому никто, а особенно Семак, не смотрит на паспорт. Он смотрит на помощь от игрока.