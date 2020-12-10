Орлов поставил в пример «Зениту» работу украинских клубов

Телекомментатор Геннадий Орлов сравнил выступление украинских и российских клубов в еврокубках.

«Украинские футболисты в целом сильнее. Я ведь и сам выходец из украинского футбола, — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге». — У Украины сейчас показатели лучше, и «Шахтер», и «Динамо», в которое пришел Луческу. Я вижу, какие хорошие игроки у киевлян. Сборная Украины тоже на хорошем уровне, она смотрится лучше российской команды».

По словам комментатора, «Шахтер» — это особая команда, в ней ведущая роль у бразильцев.

«Миллиардер Ахметов содержит команду и любит футбол. У него налажен клуб и менеджмент, хорошая атмосфера, очень хорошая селекционная группа. И платит он хорошо, у него культурная команда. Про «Зенит» такого не скажешь», — подчеркнул он.

По мнению Орлова, менеджмент «Зенита» в этом сезоне показал, что он далек от совершенства. Он отметил, что возникают вопросы к селекционной группе, напомнив, что полтора года назад взяли Ракицкого, Барриоса и Азмуна, а «после них — ничего«.

Киевское «Динамо» и «Шахтер» заняли третьи места в своих группах Лиги чемпионов и квалифицировались в плей-офф Лиги Европы. При этом «Заря», выступающая в групповом турнире Лиги Европы, лишилась шансов на 1/16 финала.

Среди российских команд в плей-офф Лиги Европы вышел только «Краснодар». «Зенит» и «Локомотив» заняли четвертые места в своих группах Лиги чемпионов, ЦСКА не поднимется выше третьей строчки в Лиге Европы.