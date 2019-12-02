Известный телекомментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» отметил, что полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук в матче 17-го тура РПЛ с «Динамо» (1:2) по-пижонски исполнил пенальти.

— Миранчук не выйдет на первые роли?

— Говорят, что сейчас все итальянские команды начнут за него бороться. Я спокойнее реагировал. Да, он неплохо сыграл с «Ювентусом». Но сколько матчей Миранчук способен проводить на высоком уровне. Встреча с «Динамо» просто разочаровала поклонников Алексея.

— Пенальти красиво забил.

— Пижонски исполнил! На таком пенальти «сгорел» на чемпионате мира Смолов. Ему не надо повторять эти ошибки. Если вратарь окажется хладнокровнее, останется на месте, то этот трюк не пройдет! Исполнять так — большой риск и пижонство. Лучше бы Миранчук создал три-четыре голевые ситуации для партнеров. Паши, как Головин на футбольном поле! Бери игру на себя. Вот Бакаев инициативен.

— Против «Зенита» у него мало что получилось.

— Но он заметен, настырен. Старается. А куда пропал Миранчук в матче с «Динамо»? Неужели «Динамо» играет, как «Байер»? (Виталий Айрапетов)

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