«Оренбург — «Рубин»: казанцы сравняли счет через четыре минуты. Видео
15:18
«Рубин» сравнял счет в гостевом матче 9-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:1). В составе казанской команды на 53 минутре отличился полузащитник Евгений Башкиров.
А открыл счет в матче полузащитник оренбуржцев Рикарду Алвеш на 49 минуте встречи.
Матч «Оренбург» — «Рубин» стартовал в Оренбурге в 14.00 по московскому времени, «СЭ» проводит его текстовую трансляцию.
? Евгений Башкиров тоже отличился впервые в сезоне.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 15, 2019
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