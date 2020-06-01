«Оренбург» продлил контракты с Руденко и Сиваковым

«Оренбург» на официальном сайте сообщил об изменении текущих контрактов игроков.

Были продлены арендные соглашения с Данилом Липовым, Кириллом Капленко и Федором Черных. Из аренды вернулись Даниил Криворучко, Алексей Кеняйкин и Давид Бидловский.

Также были продлены контракты с Александром Руденко и Михаилом Сиваковым. Остальные изменения будут сообщены дополнительно.

Ранее стало известно, что Алесандр Довбня и Джордже Деспотович покинули клуб по истечении контракта.