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«Оренбург» объяснил, почему исключил защитника Готлиба из заявки

10:15
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Защитник Эди Готлиб временно исключен из заявки «Оренбурга» в связи с тяжелой травмой, сообщил клуб в официальном Twitter.

Отмечается, что исключение Готлиба из заявки согласовано с ним самим.

Футболист перешел в «Оренбург» в начале августа этог года, ранее выступал за «Хапоэль» (Акко) и «Хапоэль» (Тель-Авив). У Готлиба помимо израильского есть и российское гражданство, за счет которого он не считается в РПЛ легионером. В прошлом сезоне 27-летний защитник провел во всех турнирах 29 матчей, в которых забил один гол.

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