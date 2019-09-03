«Оренбург» объяснил, почему исключил защитника Готлиба из заявки

Защитник Эди Готлиб временно исключен из заявки «Оренбурга» в связи с тяжелой травмой, сообщил клуб в официальном Twitter.

Отмечается, что исключение Готлиба из заявки согласовано с ним самим.

Футболист перешел в «Оренбург» в начале августа этог года, ранее выступал за «Хапоэль» (Акко) и «Хапоэль» (Тель-Авив). У Готлиба помимо израильского есть и российское гражданство, за счет которого он не считается в РПЛ легионером. В прошлом сезоне 27-летний защитник провел во всех турнирах 29 матчей, в которых забил один гол.

В связи с тяжелой травмой Эди Готлиб временно исключён из заявки. Эди, выздоравливай! Ждём возвращения!



?https://t.co/Op2f1Royv2 pic.twitter.com/Uqy9fT2NnH — ФК Оренбург (@fcorenburg) September 3, 2019

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