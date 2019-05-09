"Оренбург" и "Урал" не выявили победителя в матче молодежного первенства

"Оренбург" и "Урал" сыграли вничью в 28-м туре молодежного турнира российской премьер-лиги. В составе екатеринбуржцев отличился полузащитник Сергей Кротов на 23-й минуте встречи, а хавбек хозяев Артем Апалькин установил итоговый счет на 35-й минуте.
"Урал" с 20 очками располагается на 14-й строчке турнирной таблицы молодежного первенства. "Оренбург" с 17 баллами занимает 15-е место.
Молодежные команды
28-й тур
"Оренбург – мол." (Оренбург) – "Урал – мол." (Екатеринбург) – 1:1 (1:1)
Голы: Кротов, 23 (0:1). Апалькин, 35 (1:1).
Судья: Марушко (Самара).
9 мая. Оренбург. Стадион "Газовик".
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