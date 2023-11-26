«Оренбург» — «Ахмат»: Агаларов с пенальти сравнял счет

«Ахмат» сравнял счет в матче против «Оренбурга» в 16-м туре РПЛ — 1:1.

На 64-й минуте арбитр Артем Любимов назначил одиннадцатиметровый после фола Ренато Гойковича на Гамиде Агаларове. Удар с точки реализовал сам пострадавший.