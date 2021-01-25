Определились соперники тульского «Арсенала» на втором сборе в Турции

Пресс-служба тульского «Арсенала» опубликовала расписание матчей команды на втором зимнем сборе, который пройдет в Турции с 28 января по 7 февраля.

30 января игроки тульского клуба встретятся с македонским «Силексом», а на следующей день сыграют с латвийским клубом «Лиепая».

3 февраля «Арсенал» проведет товарищеский матч с болгарской «Монтаной», 6 февраля российская команда встретится с боснийским «Велезом».

Третий сбор пройдет также в Турции с 11 февраля по 26 февраля.