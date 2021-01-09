Онопко — про поцелуй шарфа ЦСКА: «Я же не поцеловал эмблему фашистов»
11:07
Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко в интервью «Чемпионату» заявил, что не жалеет о поцелуе шарфа ЦСКА.
Напомним, в 2010 году экс-защитник «Спартака» поцеловал клубную эмблему армейцев на шарфе.
— Не сожалеете сейчас о поцелуе шарфа ЦСКА?
— Да нет. Понимаете, я находился под безумным давлением, и оно только нарастало. Тогда было одно желание — ослабить его, снять напряженность. Оно и вылилось в этот жест. Да, был такой эпизод в карьере, но я уже давно его прожил и успокоился. Сегодня о нем напоминают единицы. Я же не поцеловал эмблему фашистов. Это шарф, просто шарф.
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