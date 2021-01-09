РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Онопко — про поцелуй шарфа ЦСКА: «Я же не поцеловал эмблему фашистов»

11:07
Виктор Онопко. Фото ПФК ЦСКА
Виктор Онопко. Фото ПФК ЦСКА
Теги:

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко в интервью «Чемпионату» заявил, что не жалеет о поцелуе шарфа ЦСКА.

Напомним, в 2010 году экс-защитник «Спартака» поцеловал клубную эмблему армейцев на шарфе.

— Не сожалеете сейчас о поцелуе шарфа ЦСКА?

— Да нет. Понимаете, я находился под безумным давлением, и оно только нарастало. Тогда было одно желание — ослабить его, снять напряженность. Оно и вылилось в этот жест. Да, был такой эпизод в карьере, но я уже давно его прожил и успокоился. Сегодня о нем напоминают единицы. Я же не поцеловал эмблему фашистов. Это шарф, просто шарф.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/football/article-4237139-viktor-onopko-ob-uhode-iz-cska-razgovore-s-ginerom-otnosheniyah-s-goncharenko-i-vozmozhnom-vozvraschenii-v-spartak.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир