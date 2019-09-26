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«Он вернулся». Радимов и Кокорин снова вместе

16:29
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Нападающий «Зенита» Александр Кокорин посетил тренировку «Зенита-2». Главный тренер команды Владислав Радимов выложил совместное фото с игроком.

«Он вернулся», — подписал Радимов пост в Instagram.

Напомним, что ранее Российский футбольный союз отказал «Зениту» в регистрации Кокорина вне трансферного окна. Футболист может быть в установленном порядке зарегистрирован в ближайшее трансферное окно, которое откроется 22 января 2020 года.

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