"Он с нами". Кононов - о слухах вокруг Зе Луиша

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов перед матчем "Фонбет Кубка Матч Премьер" против "Локомотива" заявил, что нападающий Зе Луиш тренируется вместе с командой. Ранее сообщалось, что 28-летний форвард может перейти в "Галатасарай".

- Состав? Хочу посмотреть, как будет играть Зобнин с первых минут, как и другие футболисты. В частности, Ташаев, Ломовицкий и Айртон, - сказал Кононов в эфире канала "Матч ТВ". - На всю команду хочу посмотреть. Мы проделали большую и интенсивую работу. Сегодня финальный аккорд.

Ротация? Да, во втором тайме все может быть. Это сборы: мы дорожим нашими игроками. Кто готов, тот сыграет 80-90 минут. Фернанду и Адриану хотели играть, но мы им запретили. Еще рано.

Зе Луиш? У нас все порядке. Он с нами и работает. Мы узнаем все новости из газет. Смотрим и улыбаемся. На следующий сбор возьму молодых ребят.

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