10 апреля в 1998 года родился Федор Чалов. Сегодня нападающему ЦСКА исполняется 22 года.

Чалов является воспитанником красно-синих. Он находится в системе клуба с 2006 года.

За основную команду нападающий дебютировал в 2016 году. С тех пор он успел провести за ЦСКА 87 матчей и забить 32 гола. В составе армейцев он становился обладателем Суперкубка России и выигрывал спор бомбардиров в РПЛ в сезоне-2018/19.

Чалов также уже дебютировал в сборной России, проведя два матча.

С лета 2019 года активно муссируются слухи о его возможном отъезде в Европу. Сам футболист признавался, что хотел бы поиграть в Англии.