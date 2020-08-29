Форвард «Спартака» Александр Соболев рассказал, как общался с Александром Кокориным до его перехода к красно-белым.

— Кокорин написал мне еще до перехода: «Ты меня ждешь?». Я ответил: «Да». И буквально следующий день он подписал контракт, — сказал Соболев в интервью журналисту Нобелю Арустамяну. — Я ему говорил: «Давай-давай-давай». А он думал и думал. Это его жизнь. Он сам решает, где ему играть. Никто не мог ему как-то советовать.

Очень жду, чтобы мы вышли вместе в нападении. По поводу связки против «Зенита»... Если связка Соболев — Кокорин будет приносить пользу, то все будут довольны. Шамиль Газизов же сказал, что бросил перчатку. Значит, бросил.