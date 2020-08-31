Капитан сборной России Артем Дзюба поделился впечатлениями перехода полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука в «Аталанту».

— Я думаю, что это прежде всего его решение, его нужно поддержать, — сказал Дзюба в интервью Youtube-каналу национальной команды. — Думаю, это круто для него. «Аталанта» — очень интересная команда с неординарным тренером Гасперини. Это для него большой вызов, чемпионат Италии непростой, поэтому ему нужно будет перестраиваться, многому учиться, но если он готов к этому ментально, то он сможет вырасти в большого футболиста и прибавить еще больше.

Он молодец, пошел за своей мечтой. Мы все ему желаем только лучшего, будем за него болеть и переживать.