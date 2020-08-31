РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Он молодец, пошел за своей мечтой». Дзюба — о переходе Миранчука в «Аталанту»

15:00
Алексей Миранчук. Фото "СЭ"
Алексей Миранчук. Фото "СЭ"
Теги:

Капитан сборной России Артем Дзюба поделился впечатлениями перехода полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука в «Аталанту».

— Я думаю, что это прежде всего его решение, его нужно поддержать, — сказал Дзюба в интервью Youtube-каналу национальной команды. — Думаю, это круто для него. «Аталанта» — очень интересная команда с неординарным тренером Гасперини. Это для него большой вызов, чемпионат Италии непростой, поэтому ему нужно будет перестраиваться, многому учиться, но если он готов к этому ментально, то он сможет вырасти в большого футболиста и прибавить еще больше.

Он молодец, пошел за своей мечтой. Мы все ему желаем только лучшего, будем за него болеть и переживать.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 6546
Все опросы
Алексей Миранчук и «Аталанта»: что ждет россиянина в Италии?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир