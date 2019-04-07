Ольга Смородская: "Оптимизм перед "Зенитом", конечно, есть"

Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская в интервью "СЭ" рассказала о том, устраивает ли ее качество игры железнодорожников, каким она видит футбол команды Юрия Семина, о происходящем с Миранчуками, ВАР и шансах "Локо" на чемпионство. Сегодня "Локомотив" в матче 22-го тура сыграет с "Зенитом"​.

- Тревожно перед игрой? Или смотрите на будущий результат с определенным оптимизмом?

– Оптимизм, конечно, есть. Но не могу сказать, что он серьезный. Все-таки предстоит очень серьезный и интересный матч. Как говорится, "никто не хотел уступать".

– Накануне встречи нет чувства ностальгии по игре прошлого сезона, которая стала для железнодорожников золотой?

– Именно по прошлогоднему матчу ностальгии нет. Но я вспоминаю предыдущие встречи, когда мы выигрывали у "Зенита" и даже с весьма комфортным счетом. Надеюсь, "Локомотиву" что-нибудь удастся повторить и на этот раз.

– Как вам качество игры команды в последних матчах – с "Динамо" и "Ростовом"?

– Качество игры меня пока не устраивает. Абсолютно все как-то неубедительно! Но надо делать скидку на то, что прошло еще не так много туров после возобновления сезона. Еще все будет. Во всяком случае, я надеюсь. (Виталий Айрапетов)

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