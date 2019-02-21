Ольга Голодец: "У Дюкова очень серьезная программа развития"

Вице-премьер РФ Ольга Голодец подчеркнула, что кандидат на пост президента Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков имеет сильную поддержку в футбольном сообществе. Выборы главы организации пройдут 22 февраля, Дюков - единственный кандидат на должность.

- Знаю, что у Александра Дюкова очень серьезная программа развития, я с ней знакома, - цитирует ТАСС Голодец. - В ней очень большое внимание уделяется развитию детского и юношеского футбола, есть очень серьезное взаимодействие со всеми футбольными клубами. Я понимаю, что сегодня у Дюкова очень сильная поддержка в футбольном сообществе.

Думаю, что это будет новый этап в развитии футбола. Мне хочется пожелать ему успехов на выборах, если коллеги окажут ему доверие, то и в дальнейшей работе.