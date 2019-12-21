Олег Яровинский: «Вратарь «Витесса» проявил слабость перед Лешей Березуцким. Я сказал: «Парень, ты труп»

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский выразил мнение, что в футболе очень важна самоирония. Он вспомнил, как во время работы в «Витессе» один из запасных голкиперов начал бороться против своей клички, за что стал объектом насмешек со стороны одного из тренеров Алексея Березуцкого.

— В любой команде если у тебя нет самоиронии, то ты труп, — сказал Яровинский в эфире программы «Инсайдеры» на канале «Матч премьер». — Если приходишь, надуваешь щеки и изображаешь босса, тебе конец. Ты обязан уметь смеяться над собой.

В «Витессе» был третий вратарь, который совершил фатальную ошибку — начал бороться против своей клички. Он проявил слабость перед Лешей Березуцким. Я ему сказал: «Парень, ты труп. Ты показал слабину».