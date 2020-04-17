РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Олег Яровинский: «Ничто никогда не заменит живой просмотр»

12:40

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский во время совместного эфира в Youtube «Спорт-Экспресса» со «Сколтехом» рассказал, помогает ли статистика в работе на трансферном рынке.

— Ничто никогда не заменит живой просмотр. Это ключевой момент. Все остальное — замечательные инструменты, которые тебе помогают. Сейчас приходится смотреть по видео. Но живой — это колоссальная разница. Никакие видеоматериалы и статистика этого не заменит, — сказал Яровинский.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир