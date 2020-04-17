Олег Яровинский: «Ничто никогда не заменит живой просмотр»

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский во время совместного эфира в Youtube «Спорт-Экспресса» со «Сколтехом» рассказал, помогает ли статистика в работе на трансферном рынке.

— Ничто никогда не заменит живой просмотр. Это ключевой момент. Все остальное — замечательные инструменты, которые тебе помогают. Сейчас приходится смотреть по видео. Но живой — это колоссальная разница. Никакие видеоматериалы и статистика этого не заменит, — сказал Яровинский.