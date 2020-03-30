Бывший нападающий «Динамо» и «Локомотива» Олег Терехин поделился мнением об игре «Зенита» после возобновления сезона. Питерцы сыграли вничью с «Локомотивом» и «Уфой», а также разгромили «Урал».

— А у кого в России яркая игра? — цитирует Терехина «Спорт уик-энд». — Не вижу таких клубов. Лидерство «Зенита» объясняется просто: у них подбор футболистов — лучший в чемпионате. Тот же «Краснодар» каждый год до высоких мест дотягивает, но до первого (и даже второго) ему все равно потом чего-то не хватает.

— Как оцените Малкома?

— На фоне «Урала» он Пеле (смеется). Конечно, он игрок хорошего уровня, сильный. Но такие футболисты, как он, должны проявлять себя в Лиге чемпионов. К сожалению, в прошлом году Малком в ней не сыграл — посмотрим, как в этом будет.

— Ожидали, что Кокорин здорово заиграет в «Сочи»?

— Да, оно так и должно было быть. Осенью сочинцы тоже играли хорошо, но забивать у них было некому: Заболотному тяжело это делать, Полозу тоже. А Кокорин для России суперфутболист, сумасшедший забивной форвард. Я не знаю, что у них там произошло, но трио Дзюба — Кокорин — Азмун выглядело бы очень мощно.