Полузащитник "Зенита" Олег Шатов после победы над "Крыльями Советов" (4:2) поделился мнением об игре.

– Как вам матч? – вопрос Шатову.

– Думаю, болельщикам понравился. И нам понравился! Главное в таких домашних матчах в конце сезона обязательно выигрывать. Сами себе создали проблемы – повели в счете 3:0, игра легко давалась, могли забивать, но хорошо, что в конце второго тайма поймали команду на контратаке и, думаю, решили все вопросы.

– Насколько тяжело вам было входить в игру?

– Мне и так тяжело – у меня весь сезон скомканный, сказываются и травмы, и где-то не попадаю в состав. Но стараюсь приносить команде максимальную пользу, сыграв и 20, и 30 минут. Конечно, тяжело – а кому легко? Будем работать, стараться. (Егор Бычков)