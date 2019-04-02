Олег Семенов: "Мне нечего делать на встрече с Глушаковым"

Руководитель программы "Стадион – наш общий дом" Олег Семенов, известный также как Мосфильмовский, в интервью "СЭ" отметил, что у него есть вопросы к полузащитнику "Спартака" Денису Глушакову по игре.
– Глушаков, как я понимаю, "звонил" болельщикам, – сказал Семенов. – На свой счет этот жест не воспринял.
– Если бы он позвонил вам, что сказали бы ему?
– Привет, Денис! Как дела? (смеется)
– Получается, вопросов по игре к нему у вас нет?
– Конечно есть. Первый гол – его (пропущенный в матче с "Ахматом". – Прим. "СЭ"). Еще моменты были.
– Глушаков говорил, что готов встретиться с фанатами. Если такая встреча состоится, пойдете на нее?
– Нет.
– Это принципиальная позиция?
– Да. Я давно на ней стою. Мне нечего на этой встрече делать, она не изменит моей позиции. (Андрей Михайлов)