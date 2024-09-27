Рябчук: «Все новички «Спартака» — отличные и качественные футболисты»

Защитник «Спартака» Олег Рябчук оценил работу красно-белых в летнее трансферное окно.

«Все, кто пришел в «Спартак» этим летом, точно помогут команде в достижении наших целей. Все они — отличные и качественные футболисты», — цитирует Legalbet Рябчука.

В летнее трансферное окно «Спартак» подписал 6 игроков: Александр Довбня, Миенти Абена, Рикарду Мангаш, Эсекьель Барко, Маркиньос и Виллиан Жозе.