Рябчук: «Все новички «Спартака» — отличные и качественные футболисты»
Защитник «Спартака» Олег Рябчук оценил работу красно-белых в летнее трансферное окно.
«Все, кто пришел в «Спартак» этим летом, точно помогут команде в достижении наших целей. Все они — отличные и качественные футболисты», — цитирует Legalbet Рябчука.
В летнее трансферное окно «Спартак» подписал 6 игроков: Александр Довбня, Миенти Абена, Рикарду Мангаш, Эсекьель Барко, Маркиньос и Виллиан Жозе.
Источник: Legalbet
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|
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|0
|2
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|
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|9
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|2
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|17
|
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|4
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|16
|
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|4
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|9
|1
|4
|4
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|9
|0
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|7-15
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|27.09
|16:30
|
Оренбург – Пари НН
|- : -
|27.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|- : -
|28.09
|14:00
|
ЦСКА – Ахмат
|- : -
|28.09
|16:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|28.09
|19:30
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|28.09
|20:00
|
Ростов – Акрон
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|16:30
|
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|29.09
|19:00
|
Динамо Мх – Динамо
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Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|6
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|1
|1
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