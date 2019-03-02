Олег Романцев: "Пришел в Тарасовку как к себе домой"

Бывший тренер "Спартака" Олег Романцев побывал на клубной базе в Тарасовке. Он рассказал о своих эмоциях от визита.

- Для меня время прошло довольно быстро. Я так посчитал, около 30 лет я был в Тарасовке. Может быть, поменялась обслуга. Тех людей, с которыми я работал, уже, к сожалению нет. Многие из них ушли из жизни. Но мне все родное так и осталось, - сказал Романцев клубной пресс-службе. - Я пришел сюда как к себе домой. Спасибо большое руководству клуба, команды, что не забывают меня, что пригласили. Они знают, что мне это очень приятно.

65-летний Олег Романцев в качестве тренера восемь раз выиграл со "Спартаком" чемпионат России, один раз – чемпионат СССР, трижды Кубок России, а также однажды Кубок СССР.

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