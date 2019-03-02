Олег Романцев: "Очень рад, что "Спартак" остановил выбор на Кононове"

Бывший тренер "Спартака" Олег Романцев заявил что рад, тому, что красно-белых возглавил Олег Кононов.

- Я смотрел за его работой в других командах, начиная с "Краснодара". Он строит играющие команды, что мне всегда импонировало, - сказал Романцев в интервью клубной пресс-службе. - Даже не будучи с ним знаком, у меня всегда была симпатия к игре его команд. Очень рад, что мы, спартаковцы, остановили свой выбор на этом человеке. Надеюсь, у него все получится. Он фанат игрового, красивого футбола. Теперь нам нужно только терпение и пожелание всего доброго "Спартаку".

65-летний Олег Романцев в качестве тренера восемь раз выиграл со "Спартаком" чемпионат России, один раз – чемпионат СССР, трижды Кубок России, а также однажды Кубок СССР.

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