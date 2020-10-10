Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев отреагировал на новость о смерти бывшего футболиста красно-белых Василия Кулькова.

— Не могу и не хочу верить в эту страшную новость... Верить в то, что нет больше Васи — светлого, доброго человека, вся короткая жизнь которого была отдана нашему общему делу — служению игре. Отдана честно, ярко, с душой. Именно таким привыкли видеть на поле футболиста Кулькова, за кого бы он ни выступал, от «Красной Пресни» до сборной России.

Мне тяжело и трудно говорить сейчас. В такие минуты чувствуешь растерянность и боль, как бывает, когда теряешь близкого и дорогого человека, которого считаю своим сыном. Мы вместе начинали в «Пресне». Я, как совсем молодой тренер, он, как делающий первые шаги в большой футбол игрок. Со мной он пришел и в «Спартак». Помнится, поначалу отнеслись к нему настороженно, поговаривая о том, что, мол, Романцев своего любимца проталкивает. Но своим характером, умением сжигать себя, Васька быстро заставил поверить всех, что он нужен именно этой команде. И стал в ней своим. Вот почему сегодня еще раз вспомнят его, он остается игроком «Спартака». Светлая память тебе, сынок... (Александр Львов)

За «Спартак» Кульков выступал с 1989 по 1991 год. Затем он вернулся в команду в 1995 году и отыграл за нее еще два сезона.

В составе «Спартака» он стал чемпионом СССР и России. Также он выигрывал серебряные и бронзовые медали. Также Кульков выступал за «Бенфику», «Порту», «Зенит» и «Крылья Советов».

За сборную России Василий провел 21 матч и стал автором пяти мячей.