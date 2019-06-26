Олег Кононов: "Выборы капитана "Спартака" будут после сборов"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов заявил, что красно-белые выберут нового капитана команды в конце сбора. В минувшем сезоне эту функцию выполнял хавбек Денис Глушаков, который покинул клуб 19 июня.

– Будут ли выборы капитана "Спартака"?

– Выборы будут в конце сбора. Сегодня капитана вы увидите, но он будет выбран исходя из состава на игру. На данный момент мы не выбрали, кто будет капитаном. (Гоша Чернов).

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