Олег Кононов: "Понсе надо адаптироваться и привыкнуть к нашему менталитету"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов перед игрой Кубка Париматч Премьер против "Ростова" заявил, что новичку красно-белых Эсекиэлю Понсе надо адаптироваться к команде.

- Понсе? Мы его будем использовать в двух позициях: центральный нападающий и фланговый нападающий, - сказал Кононов в эфире канала "Матч Премьер". - Сегодня он выйдет во втором тайме. У каждого есть свое время. Он с нами только начал работу, кондиции у него не такие, как у многих наших игроков. Чемпионат Греции рано закончился по отношению к РПЛ. Ему надо адаптироваться и привыкнуть к нам, к нашему менталитету.

Капитан? Сегодня Джикия играет во втором тайме. Поэтому Ещенко будет капитаном в первом тайме. Мы будем выбирать капитана в конце сбора. Сейчас нет времени на это.

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