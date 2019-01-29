Олег Кононов: "Пока "Спартак" готов на 50 процентов"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов - о матче с "Локомотивом" (4:0) на турнире в Катаре. Красно-белые стали победителями соревнований.

- Я бы не сказал, что первый тайм был для нас проще. Просто, может, мы получше играли, поорганизованее. Но "Локомотив" - это все-таки серьезная команда. Два тайма нужно играть очень ответственно, - сказал специалист в эфире телеканала "Матч премьер". - Первый тайм был равный, но нам удалось забить два мяча. Во втором тайме тоже удалось забить два. Молодцы, что выиграли, на данный момент мы проделали хорошую работу. На сколько процентов готова команда? Ровно на 50 процентов, потому что у нас еще два сбора впереди. Поэтому 50 процентов.

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